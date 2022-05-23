В Турции допустили возможность выхода из НАТО и создания нового альянса

Лидер Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели допускает возможность выхода Турции из НАТО.

«У Турции есть выбор. Если условия станут неразрешимыми, даже выход из НАТО следует рассматривать как альтернативный вариант. Мы существовали до НАТО и без НАТО не исчезнем», — цитирует Hurriyet его выступление на заседании парламентской группы своей партии.

По его словам, если возражения Турции не воспринимаются всерьез, то ее присутствие в НАТО не воспринимается всерьез и не уважается. «Пусть заберут Швецию, заберут Финляндию, откроют новый фронт против России. Если возникнет необходимость, если события не оставят другого выбора, возможно создание новой организации безопасности, в которую войдут Турция, тюркский мир и исламские страны. Может быть, так будет лучше», — заявил Бахчели.