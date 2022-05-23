Местные эксперты в области стрелкового оружия высказали недоумение относительно использования снайперской винтовки в ночном лесу, когда дальность ведения огня значительно ниже. Они также усомнились в действиях браконьеров, которые используют иную тактику, предпочитая в темное время суток охотиться на опушке.

Накануне утром в лесу неподалеку от городка Сынжерея в северной части Молдовы было найдено тело мужчины с простреленной головой. Об этом сообщили молдавские СМИ со ссылкой на собственные источники. Согласно предварительным данным, погибшему было 29 лет. Предполагается, что он был застрелен из снайперской винтовки с расстояния около 300 метров и что это дело рук местных браконьеров.

При этом лесной массив, где было обнаружено тело, находится в непосредственной близости от аэропорта Маркулешты, являвшегося в прошлом одной из военных авиабаз на территории Молдовы. Там и по сей день находятся 6 оставшихся в республике МИГ-29, которые с некоторых пор являются не военными, а гражданскими самолетами.

Об их судьбе рассказал экс-министр обороны Виталий Маринуца после появления в СМИ информации о просьбе Киева передать Украине это наследие бывшей 14-й Армии СССР.

"В 2009 году самолеты больше не являлись военным оружием, а были превращены коммунистическим режимом (то есть правительством ПКРМ - прим. ред.) в гражданские самолеты, а это означало, что вся военная аппаратура была снята с них. Они больше не принадлежали Национальной армии, они были переданы в управление компании Международный аэропорт Маркулешты", - пояснил Маринуца в апреле.

Власти Молдовы, что очевидно из самого названия Маркулештского международного аэропорта, изменили его статус с военного на гражданский, причем в кабмине страны не первый год ведутся дискуссии о необходимости новых инвестиций в его инфраструктуру.

По официальным данным, в Маркулештском международном аэропорту работает около 50 человек.

В те же декабрьские дни была опубликована официальная информация о том, что вторая партия военной техники из США была доставлена в Кишинев. Первая поступила самолетом военно-транспортной авиации в сентябре 2021 года.