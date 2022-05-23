Снайперские выстрелы рядом с военным аэродромом в Молдове что происходит?
Накануне утром в лесу неподалеку от городка Сынжерея в северной части Молдовы было найдено тело мужчины с простреленной головой. Об этом сообщили молдавские СМИ со ссылкой на собственные источники. Согласно предварительным данным, погибшему было 29 лет. Предполагается, что он был застрелен из снайперской винтовки с расстояния около 300 метров и что это дело рук местных браконьеров.
Местные эксперты в области стрелкового оружия высказали недоумение относительно использования снайперской винтовки в ночном лесу, когда дальность ведения огня значительно ниже. Они также усомнились в действиях браконьеров, которые используют иную тактику, предпочитая в темное время суток охотиться на опушке.
При этом лесной массив, где было обнаружено тело, находится в непосредственной близости от аэропорта Маркулешты, являвшегося в прошлом одной из военных авиабаз на территории Молдовы. Там и по сей день находятся 6 оставшихся в республике МИГ-29, которые с некоторых пор являются не военными, а гражданскими самолетами.
Об их судьбе рассказал экс-министр обороны Виталий Маринуца после появления в СМИ информации о просьбе Киева передать Украине это наследие бывшей 14-й Армии СССР.
"В 2009 году самолеты больше не являлись военным оружием, а были превращены коммунистическим режимом (то есть правительством ПКРМ - прим. ред.) в гражданские самолеты, а это означало, что вся военная аппаратура была снята с них. Они больше не принадлежали Национальной армии, они были переданы в управление компании Международный аэропорт Маркулешты", - пояснил Маринуца в апреле.
Власти Молдовы, что очевидно из самого названия Маркулештского международного аэропорта, изменили его статус с военного на гражданский, причем в кабмине страны не первый год ведутся дискуссии о необходимости новых инвестиций в его инфраструктуру.
По официальным данным, в Маркулештском международном аэропорту работает около 50 человек.
В те же декабрьские дни была опубликована официальная информация о том, что вторая партия военной техники из США была доставлена в Кишинев. Первая поступила самолетом военно-транспортной авиации в сентябре 2021 года.
Как сообщали в пресс-службе Минобороны, она предназначалась для участия молдавских военных в международных миротворческих миссиях, прежде всего, в Косово, где миссия РМ с 2014 г. участвует в миротворческой операции.
Согласно официальной информации, поставки военной техники являются частью плана развития и преобразования вооруженных сил Молдовы исходя из положений Стратегии национальной обороны и Пакета инициатив по наращиванию оборонного потенциала (DCBI).
Спустя всего два с половиной месяца властям Молдовы пришлось опровергать возникшие в обществе слухи о том, что на территории страны могли совершить посадку самолеты воздушных сил Североатлантического Альянса.
"В связи с циркулирующей в публичном пространстве дезинформацией о самолетах НАТО, которые якобы должны были приземлиться в аэропорту Маркулешт, сообщаем следующее: это фейк. Воздушное пространство Республики Молдова закрыто. За последние 3 дня в Маркулештах не приземлился ни один самолет", - было сказано в официальном заявлении 27 февраля 2022 года, то есть через 3 дня после начала военных действий на территории Украины.