На видео видно, что Switchblade поражает российский танк. В момент попадания экипаж находился снаружи на броне.

Силы специальных операций (ССО) Украины опубликовали на своей странице в Facebook видео применения американского боевого дрона Switchblade. Об их передаче украинской армии ранее сообщали в Пентагоне.

Беспилотник-камикадзе, оснащенный мощной взрывчаткой, влетел прямо в танк, нанеся противнику невосполнимые потери. Весь процесс уничтожения противника сняла камера, расположенная на дроне-убийце.

«Данное видео впервые публикуется для широкой общественности, но стоит отметить, что боевое применение БПЛА-камикадзе является постоянной практикой для ССО Украины во время войны с российскими захватчиками. Это хороший пример того, как помощь иностранных партнеров вместе с обученностью и профессионализмом наших воинов дают положительные результаты на фронте», - сообщили украинские военные.

Switchblade – это барражирующий боеприпас, совмещающий в себе достоинства беспилотного аппарата и управляемой ракеты. Оператор дрона ведет разведку, а при появлении достойной цели может ее сразу уничтожить. В зависимости от модификации дальность полета дрона составляет от 10 до 40 километров, его ударная мощность равняется ПТРК Javelin, то есть он может уничтожить любую бронированную цель.

После объявления о передаче этого оружия американцы развернули ускоренную подготовку украинских военных в Германии.