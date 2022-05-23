Медведев раскритиковал мирную инициативу Италии: «повод для начала полноценной войны»

Итальянская инициатива по мирному урегулированию конфликта в Украине, вероятно, готовилась не дипломатами, а политологами, «которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками», написал в Telegram заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Он раскритиковал предложенный Римом «четырехэтапный» план, подразумевающий в том числе «нейтральный статус Украины и [ее] беспрепятственное вхождение в ЕС», «автономию Донбасса при сохранении его в рамках Украины» и «полную автономию Крыма в составе Украины».

По словам Медведева, последний пункт — «это и вовсе прямое хамство в адрес России, угроза ее территориальной целостности и повод для начала полноценной войны». «В России нет и никогда не будет политической силы, которая бы согласилась даже обсуждать судьбу Крыма. Это было бы просто национальным предательством», — подчеркнул Медведев.