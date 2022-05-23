Медведев раскритиковал мирную инициативу Италии: «повод для начала полноценной войны»
Итальянская инициатива по мирному урегулированию конфликта в Украине, вероятно, готовилась не дипломатами, а политологами, «которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками», написал в Telegram заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Он раскритиковал предложенный Римом «четырехэтапный» план, подразумевающий в том числе «нейтральный статус Украины и [ее] беспрепятственное вхождение в ЕС», «автономию Донбасса при сохранении его в рамках Украины» и «полную автономию Крыма в составе Украины».
По словам Медведева, последний пункт — «это и вовсе прямое хамство в адрес России, угроза ее территориальной целостности и повод для начала полноценной войны». «В России нет и никогда не будет политической силы, которая бы согласилась даже обсуждать судьбу Крыма. Это было бы просто национальным предательством», — подчеркнул Медведев.
Он считает, что итальянское предложение «анализировать смысла нет», поскольку единственная его цель «помочь Киеву сохранить хоть какое-то лицо». «Если уж и предлагать мирные инициативы, то такие, которые основаны на трезвом расчете и отражают сложившееся положение дел. И такой документ давно передан Россией для обсуждения. Если же мирные предложения создаются строго в интересах НАТО и западного миропорядка, то такие заходы нужно просто игнорировать. Проще говоря, посылать их авторов в известном направлении. И работать дальше на неуклонное достижение целей специальной военной операции», — резюмировал Медведев.
По данным итальянской газеты Repubblica, план был разработан в МИД Италии и передан генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу через главу МИД Италии Луиджи Ди Майо.