24 мая в Хачмазский район был организован медиатур, цель которого является знакомство с дошкольными группами общинного типа, а также организация информационной встречи на тему сертификации учителей с участием учителей начальных классов регионов, входящих в состав Управления образования Губа-Хачмазского региона. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования.

В медиатуре принимают участие депутаты, сотрудники Минобразования, блогеры, руководители и представители СМИ. В рамках медиатура участники познакомились с дошкольными группами общинного типа, действующими в поселке Арзу и городской общеобразовательной школе №5 Хачмазского района. Гости были проинформированы о том, что с 2021 года в средней школе поселка Арзу создана группа, в которой учится 21 ребенок, а в школе №5 - 24 ребенка.

Участники также были проинформированы, что проект «Дошкольное образование общинного типа», запущенный UNICEF и инициированный при поддержке первого вице-президента Мехрибан Алиевой и финансовой поддержке Фонда Гейдара Алиева, в настоящее время реализуется Институтом образования. Проект направлен на расширение доступа к дошкольному образованию по всей стране, развитие дошкольного образования и обеспечение качественных образовательных услуг в отдаленных горных селах.

В настоящее время есть 850 групп дошкольного образования общинного типа, где преподает 761 воспитатель-педагог. Проект охватывает 16 000 детей 3-4 лет.