В Северодонецке обстреляли химическое предприятие «Азот»: есть погибшие
В Северодонецке обстреляли химическое предприятие «Азот».
«Сегодня утром россияне вновь открыли огонь по территории объединения «Азот», где, как известно всем, обустроены несколько бомбоубежищ. В результате погибли четыре человека. Еще один житель был тяжело ранен в центральной части города. Его быстро доставили в гуманитарный штаб и начали оказывать помощь, но ранение оказалось несовместимым с жизнью». Об этом заявил глава Луганской области Сергей Гайдай.