Хадж-2022: стоимость паломничества из Азербайджана

В Азербайджане начался прием документов для совершения хаджа (паломничество), сообщили в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

Согласно информации, Азербайджану на 2022 год выделена квота на хадж на 680 паломников. Стоимость хаджа составляет около 9 100 манатов. Паломничество намечено на период с 24 июня по 20 июля.

Отмечается, что паломникам необходимо сдать ПЦР-тест за 72 часа до въезда в Саудовскую Аравию. При этом требуется, чтобы они были вакцинированы двумя дозами вакцины от COVID-19.