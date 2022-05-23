В России суд арестовал Ровшана Аскерова

Басманный суд Москвы заочно арестовал участника телевикторины «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова по делу «о реабилитации нацизма». Об этом сообщают российские СМИ.

27 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело «О реабилитации нацизма» в отношении Ровшана Аскерова. Отмечалось, что Аскеров ранее опубликовал на своей странице в соцсетях «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память российского полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова».

11 мая Аскеров был объявлен в розыск Министерством внутренних дел РФ.