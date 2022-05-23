Министр Эмин Амруллаев выступил на Всемирном образовательном форуме

Делегация во главе с министром образования Азербайджана Эмином Амруллаевым участвует во Всемирном образовательном форуме, который проходит 22-25 мая в Лондоне.

В Министерстве образования сообщили, что министр выступил на 7-м пленарном заседании форума на тему «Как нам успешно построить общество, на которое надеемся», проинформировал участников форума о проводимой в сфере образования в Азербайджане работе.

В ходе визита министр образования также провел рабочую встречу с торговым посланником премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджану баронессой Эммой Николсон. Были обсуждены текущее состояние и дальнейшие перспективы сотрудничества двух стран в сфере образования.