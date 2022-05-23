Столтенберг: необходимо учесть обеспокоенность Турции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался за разработку шагов, которые устранят обеспокоенность Турции, наиболее сильно пострадавшей от терроризма среди стран Североатлантического альянса. Об этом он заявил, выступая во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Генсек НАТО отметил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО повысит коллективную безопасность, а также укрепит связь между ЕС и НАТО. Он напомнил, что Россия ранее в ультимативной форме потребовала от Запада гарантий отказа от расширения блока НАТО. «Она (Россия - ред.) хотела видеть меньше сил НАТО у своих границ и начала войну. Однако сегодня у границ России стало намного больше сил Альянса. Заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО имеют историческую значимость. Я также осознаю значимость обсуждения темы обеспокоенности, которую озвучивает Турция. Мы не должны забывать об этом. Ни один из союзников НАТО не пострадал от террористических атак больше, чем Турция, и ни один другой союзник не принял больше беженцев, чем Турция. Поэтому мы должны сесть за стол переговоров и найти путь вперед. Я уверен, что мы сделаем это», - сказал генсек.

Кроме того, он добавил, что Турция, как и США, Канада и Великобритания, уже много лет поддерживает Украину. Генсек выразил уверенность в том, что на саммите НАТО, который состоится в следующем месяце в Мадриде, будут приняты «смелые шаги по адаптации союзников к более опасному и конкурентному миру».