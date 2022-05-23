Впервые после войны в Украине: Россия провела совместные военные учения с Китаем
Российские войска провели первые совместные военные учения с Китаем после вторжения в Украину. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на заявление американского чиновника.
"Правительство США зафиксировало военные учения в северо-восточной Азии, когда президент Джо Байден встречался с лидерами Австралии, Индии и Японии в Токио", - рассказал американский чиновник.
Позже, по информации The Guardian, официальные представители власти Южной Кореи подтвердили, что два китайских военных самолета и четыре российских боевых самолета вошли в опознавательную зону системы ПВО.
В издательстве подчеркнули, что это является признаком прочных связей между Китаем и Россией на фоне продолжающейся войны в Украине.