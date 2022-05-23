Симоньян назвала Ровшана Аскерова «русофобом и шовинистом»

«Московский суд заочно арестовал русофоба и шовиниста Ровшана Аскерова. Ибо неча». Об этом в своем телеграм-канале написала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Отметим, сегодня Басманный суд Москвы заочно арестовал участника телевикторины «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова по делу о «реабилитации нацизма». Об этом сообщают российские СМИ.

27 апреля Следственный комитет России возбудил уголовное дело «О реабилитации нацизма» в отношении Ровшана Аскерова. Отмечалось, что Аскеров ранее опубликовал на своей странице в соцсетях «заведомо ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память российского полководца, маршала Советского Союза Георгия Жукова».