Обстрел Николаевской области: много раненых

Российские военные обстреляли Николаевскую область, в результате чего за минувшие сутки 15 человек получили ранения. Об этом заявила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram.

«Оккупанты продолжают обстреливать Николаевщину. Снова досталось городу Николаеву и населенным пунктам на границе с Херсонской областью. За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 15 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет», - написала Замазеева.

По словам главы облсовета, всех пострадавших доставили в медучреждения, они получают необходимую помощь.