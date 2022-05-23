Международный Форум здоровья растений прошел в Баку

17:04

В рамках твиннинг-проекта Европейского союза «Усиление санитарных и фитосанитарных мер в Азербайджане», организованного Агентством пищевой безопасности Азербайджана (AQTA), в Баку впервые прошел международный Форум здоровья растений. Целью форума является привлечение внимания к вопросам здоровья и защиты растений, информирование общественности о планируемых изменениях в этой сфере, в том числе о мерах, которые будут предприняты в этом направлении в ближайшем будущем.

В работе мероприятия приняли участие министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко, официальные представители Латвии и Литвы. Председатель AQTA Гошгар Тахмазли рассказал о последовательных и целенаправленных мерах, предпринимаемых в направлении институциональных изменений системы продовольственной безопасности в Азербайджане. Подчеркнув важность защиты растений на глобальном и национальном уровнях, Тахмазли отметил, что обеспечение здоровья растений становится очень важным вопросом для повышения продуктивности, облегчения международной торговли и поддержания экологического баланса. Учитывая это, за истекший период в Азербайджане достигнуты значительные результаты по совершенствованию нормативно-правовой базы в области охраны здоровья и защиты растений, развитию системы контроля в этой сфере.

Так, в Баку и регионах создано пять фитосанитарных лабораторий для проведения самых сложных анализов на основе современных требований, а в сфере контроля впервые созданы молекулярно-биологические структуры для проведения вирусологических и бактериологических исследований. Разработаны и внесены в государственный реестр правовых актов требования по здоровью растений в стране, а также ряд фитосанитарных норм и правил, основанных на международных стандартах. Кроме того, впервые в Азербайджане разработан и успешно реализован Национальный план мониторинга для определения наличия и распространения вредных микроорганизмов.

Затем форум продолжил свою работу в двух сессиях. Сессии были посвящены темам «Совершенствование системы защиты растений в Азербайджане», «Совершенствование правовой базы и управления в области здоровья растений», «Роль частного сектора в состоянии здоровья растений в Азербайджане», «Перспективы использования ИТ-систем для AQTA и потребности частного сектора» и другие.