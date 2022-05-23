Саакашвили требуется операция

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что врачи установили у него травму позвоночника, которая требует хирургического вмешательства. Соответствующее письмо экс-президента зачитала депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Екатерина Херхеулидзе, передает ТАСС.

"Поскольку многие занимаются спекуляцией насчет моего здоровья, я решил сам открыто заявить о том, что я чувствую. Посредством МРТ мне установили травму на позвоночнике, которую с большей степенью вероятности я получил во время силового перевода в Глдани (тюремная больница на окраине Тбилиси - ред). Как я понял, эта травма требует хирургического вмешательства", - зачитала письмо Херхеулидзе после встречи с Саакашвили в больнице.

Он отметил в письме, что чувствует сильную боль в области спины, из-за чего ему в день несколько раз делают обезболивающие уколы. У Саакашвили частые головокружения и тремор. Ему все сложнее двигать конечностями, а особенно левой рукой. По его словам, он в основном соблюдает постельный режим. Также экс-президент по-прежнему настаивает, что ему необходимо лечение за границей без участия в политических процессах.