В Иране после обрушения здания задержали мэра города

После обрушения здания в Иране арестованы мэр города и еще девять человек, заявил прокурор города Абадан Садек Джафари Чегени, сообщает агентство IRNA.

Судебные власти, расследующие обрушение здания, в результате которого погибли по меньшей мере 11 человек, задержали мэра юго-западного города Абадан и еще девять человек. «Десять человек, которые являются главными причастными к этому инциденту, включая нынешнего и бывшего мэров Абадана, ряд муниципальных служащих и тех, кто курировал этот проект, были задержаны, и расследование продолжается», — заявил он.

Отмечается, что обрушение 10-этажного здания в Иране произошло из-за нарушения норм при строительстве. Разрешение изначально было получено на строительство шестиэтажного здания, но затем были добавлены следующие этажи.

В понедельник в городе Абадан провинции Хузестан произошло частичное обрушение строившегося 10-этажного торгового здания. Погибли по меньшей мере 10 человек, еще около 40 получили ранения.