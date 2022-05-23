Подробности гибели 63-летнего российского генерала в Украине

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В небе над Украиной был сбит и погиб генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев. Информацию о гибели летчика подтвердили Би-би-си три бывших подчиненных Боташева, которые поддерживали с ним связь после окончания службы. Они попросили об анонимности из соображений личной безопасности. Боташев - самый высокопоставленный летчик, о гибели которого стало известно. До выхода в отставку он был командиром авиационного полка. Участие в воздушных боях столь высокопоставленного офицера может говорить как о том, насколько сложные задачи Москва ставит перед военными пилотами, так и о нехватке высококлассных специалистов.

В воскресенье, 22 мая, генштаб вооруженных сил Украины заявил, что в небе над Луганской областью был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот не успел катапультироваться, говорилось в сообщении. Один из бывших сослуживцев Боташева подтвердил Би-би-си, что в Украине отставной генерал выполнял задания именно на Су-25. "Сегодня погиб Канамат! Район Попасной, 8:25… Первый заход НАР-ы (неуправляемые авиационные ракеты), второй - бомбы… Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Все", - рассказал участник обсуждения в одном из российских телеграм-каналов. Администратор удалил этот комментарий, но другие участники продолжили обсуждение, используя инициалы К. Х. Б. На основе открытых источников Би-би-си известно о гибели в Украине по меньшей мере 31 российского военного летчика. Это чувствительные потери для военно-воздушных сил, хотя реальные цифры могут быть больше. Боташев имел класс летчика-снайпера. По данным минобороны России, подготовка такого летчика занимает 10-12 лет и обходится примерно в 8 млн долларов.