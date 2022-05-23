Подробности гибели 63-летнего российского генерала в Украине
В небе над Украиной был сбит и погиб генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев. Информацию о гибели летчика подтвердили Би-би-си три бывших подчиненных Боташева, которые поддерживали с ним связь после окончания службы. Они попросили об анонимности из соображений личной безопасности.
Боташев - самый высокопоставленный летчик, о гибели которого стало известно. До выхода в отставку он был командиром авиационного полка. Участие в воздушных боях столь высокопоставленного офицера может говорить как о том, насколько сложные задачи Москва ставит перед военными пилотами, так и о нехватке высококлассных специалистов.
В воскресенье, 22 мая, генштаб вооруженных сил Украины заявил, что в небе над Луганской областью был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот не успел катапультироваться, говорилось в сообщении.
Один из бывших сослуживцев Боташева подтвердил Би-би-си, что в Украине отставной генерал выполнял задания именно на Су-25.
"Сегодня погиб Канамат! Район Попасной, 8:25… Первый заход НАР-ы (неуправляемые авиационные ракеты), второй - бомбы… Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Все", - рассказал участник обсуждения в одном из российских телеграм-каналов.
Администратор удалил этот комментарий, но другие участники продолжили обсуждение, используя инициалы К. Х. Б.
На основе открытых источников Би-би-си известно о гибели в Украине по меньшей мере 31 российского военного летчика. Это чувствительные потери для военно-воздушных сил, хотя реальные цифры могут быть больше.
Боташев имел класс летчика-снайпера. По данным минобороны России, подготовка такого летчика занимает 10-12 лет и обходится примерно в 8 млн долларов.
На российских военных форумах можно встретить утверждения, что статус летчика-снайпера служит не столько показателем мастерства, сколько данью заслугам, и что чаще его дают не тем, кто метко стреляет, а тем, у кого больше звезды на погонах.
Канамат Боташев родился в 1959 году в Карачаево-Черкесии, закончил Ейский высший военный авиационный институт, получил квалификацию "истребителя-бомбардировщика". Дослужился от лейтенанта до генерала.
Боташев командовал полком гвардейской авиабазы в Воронеже. Его военная карьера оборвалась в июне 2012 года, когда его обвинили в крушении истребителя Су-27 под Петрозаводском. Как писала "Новая газета", генерал попросил своего друга-полковника прокатить его на Су-27, допуска к полетам на котором он не имел.
По данным генштаба Украины, СУ-25 был сбит в районе города Попасная. Именно в этом районе сейчас идут наиболее ожесточенные бои, поскольку российская армия, с одной стороны, пытается продвинуться в сторону Краматорска, а с другой - выйти на административные границы Луганской области и окружить украинские войска.
По оценке британской разведки, наступление россиян буксует. Одна из причин этого - отсутствие господства российской авиации в небе. Несмотря на то, что в первые недели войны российская армия нанесла массированные удары по украинским военным объектам, Украина выдержала натиск и активно использует как дальнобойные системы ПВО, так и ПЗРК.
Как утверждает генштаб Украины, с 24 февраля сбито уже 204 российских военных самолета. Минобороны России не комментирует эти цифры и с конца марта не обновляет сведения о своих потерях.
Из открытых источников известно о гибели в Украине по меньшей мере двух действующих генералов российской армии. В России подтвердили гибель генерал-майоров Андрея Суховецкого и Владимира Фролова.
Украинские власти сообщали о гибели еще семи российских генералов, но по меньшей мере два из них - Магомед Тушаев и Андрей Мордвичев - оказались живы, периодически появляются на видеозаписях и продолжают участвовать в боевых действиях на территории Украины.