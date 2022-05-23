Президент Польши: Запад не заставит Украину согласиться на уступки Путину

Западные партнеры не смогут заставить Украину согласиться на уступки президенту России Владимиру Путину. А также делать вид, как будто для России не будет последствий за войну против Украины. Об этом, как сообщает rp.pl, заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Я не верю, что украинцы согласятся на условия мира, который будет заключаться в том, что русские отнимут больше квадратных километров украинской земли… Если сегодня кто-то из политиков на Западе рассчитывает заставить украинцев уступить Путину, как это недавно было слышно от господина Берлускони (бывшего премьера Италии - ред.), то это глубоко неправильно», - отметил Анджей Дуда.