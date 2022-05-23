Индия готовится снова сотрясти мировые рынки

Индия намерена ограничить экспорт сахара в качестве меры предосторожности для защиты собственных запасов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника агентства, индийское правительство намерено установить лимит на экспорт сахара на уровне 10 млн тонн в течение текущего рыночного года, который завершается в сентябре. Согласно его данным, цель этой меры заключается в том, чтобы обеспечить достаточные запасы до начала следующего сезона в октябре. Также источник сообщил, что решение правительства Индии может быть озвучено в ближайшие дни.

Ранее в этом месяце Индия застала мир врасплох, когда ограничила экспорт пшеницы, вызвав скачок мировых цен на стратегический сельскохозяйственный продукт.