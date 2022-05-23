США конфисковали иранскую нефть в российском танкере в Греции

Министерство юстиции США конфисковало в Греции иранскую нефть, перевозимую на российском танкере, передает Интерфакс.

Согласно сообщению греческих властей, танкер Lana (IMO: 9256860) 2003 года постройки, который ходит под российским флагом, был задержан 15 апреля вблизи острова Каристос по обвинению в нарушении антироссийских санкций, однако позже выяснилось, что структура, которой принадлежит танкер, не подпала под санкции Евросоюза.

Lana, бывшее название которого Pegas, принадлежал Промсвязьбанку и был зарегистрирован на дочернюю компанию банка "PSB Leasing", согласно данным Lloyd's List Intelligence. Однако в марте регистрация танкера сменилась на "Трансморфлот", владельцем стал гражданин России Джамалдин Пашаев, который является учредителем ООО "Трансморфлот".