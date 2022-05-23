В Азербайджане отменили пошлины за регистрацию мобильных телефонов

Кабинет министров Азербайджана принял решение о ликвидации госпошлин за госрегистрацию мобильных устройств, ввозимых физлицами в страну для личного пользования.

«Кабинет министров принял решение о ликвидации своего решения от 31 июля 2018 года о размерах госпошлин на регистрацию мобильных устройств, ввозимых физическими лицами в Азербайджан для личного пользования», - сообщили в правительстве.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Как сообщалось, госпошлина на регистрацию в Азербайджане мобильного устройства рыночной стоимостью до $100 (без функций фото, видеосъемки и без выхода в Интернет) составляла 20 манатов.

Размер госпошлины на регистрацию прочих мобильных устройств варьировал от 30 до 150 манатов в зависимости от рыночной стоимости аппарата.