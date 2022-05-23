В Изюме находятся более 20 тысяч российских военных, которые пытаются наступать на Славянск. Об этом, как пишет УНИАН, в эфире украинского телемарафона рассказал директор департамента Изюмского городского совета Максим Стрельник.

"Российские оккупанты накопили в Изюме одну из крупнейших военных группировок. Это более 25 БТГ; вместе с вспомогательными войсками это составляет более 20 тысяч вооруженных врагов, которые постоянно пытаются наступать в направлении Славянска с целью окружить наши войска в зоне боевых действий", - сказал он.

В то же время Стрельник подчеркнул эффективное сопротивление ВСУ.

"Уже более месяца оккупанты не могут выйти на админграницу между Харьковской и Донецкой областями", - добавил Стрельник.