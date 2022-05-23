Глава Еврокомиссии: Россия использует голод и зерно ради власти

«В захваченных Россией районах Украины армия конфискует зерно и сельскохозяйственную технику. Это в некотором смысле напоминает о мрачном прошлом - временах советской коллективизации и катастрофического голода 1930-х годов». Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает DW.

По ее словам, Москва использует как оружие не только энергоснабжение, аналогично выглядит ситуация и с продовольственной безопасностью.

«Россия намеренно бомбит зернохранилища в Украине и блокирует украинские суда с пшеницей и семенами подсолнечника в Черном море. Вдобавок Россия накапливает запасы собственного продовольствия в качестве «одной из форм шантажа». Москва также прекратила поставки, чтобы добиться роста мировых цен, она торгует пшеницей ради геополитической поддержки. За этим кроется лишь одна мысль: Россия использует голод и зерно ради власти», - подчеркнула фон дер Ляйен.