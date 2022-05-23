Багдад Амреев на приеме у Ильхама Алиева фото
Во вторник, 24 мая, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации тюркских государств Багдада Амреева.
Во вторник, 24 мая, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря Организации тюркских государств Багдада Амреева.
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