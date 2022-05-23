Убитый в Тегеране полковник планировал нападение на посла Израиля в Баку

Отдел информации 18:59

Застреленный 22 мая в Тегеране полковник Хасан Сайяд Ходаи возглавлял специальное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) под названием «Отряд 840», которое занимается планированием и проведением за рубежом террористических операций и убийств. Оппозиционный сайт Iran International сообщает со ссылкой на свои источники в спецслужбах европейских стран, что полковник Ходаи, отвечая также за вербовку гражданских лиц в ряде стран, лично разрабатывал планы ликвидаций израильских послов и их семей. По данным Iran International, он руководил покушением на жизнь израильских дипломатов в Таиланде, организовав в 2012 году в Бангкоке взрывы, в результате которых пять человек получили ранения.

Полковник КСИР также руководил покушением на Таль Ешуа-Корен, жену израильского дипломата в Индии, которой удалось выжить, несмотря на несколько ранений средней тяжести. Вместе с женой дипломата ранения получили её водитель и двое гражданских лиц. В том же году была обнаружена бомба, прикрепленная к днищу машины с дипломатическими номерами, припаркованной у здания посольства Израиля в Тбилиси. Бомбу обнаружил грузин-водитель посольства, и местная полиция успела ее обезвредить. Следует отметить, что израильский посол в Баку также был предупрежден о грозящей ему опасности. Напомним, что в январе 2012 года израильские СМИ сообщили, что иранские агенты планировали убить посла еврейского государства в Баку Михаила Лавон-Лотема. В то время ныне упраздненное Министерство национальной безопасности (МНБ), ненадолго отвлекшись от своего основного «профиля» – грабежа предпринимателей, объявило об аресте Расима Алиева и Али Гусейнова, готовивших убийство двух учителей израильской религиозной школы «Хабад Ор-Анвер» в Баку.

Позднее израильские источники сообщали, что два этих агента, завербованные Ираном, планировали также убить посла. Полковник Хасан Сайяд Ходаи был атакован двумя мотоциклистами, когда ехал в своей машине по одной из центральных улиц Тегерана. Он получил пять пулевых ранений и скончался на месте. Правительство Ирана заявило, что «отомстит за мученика Ходаи», однако сообщений о том, кто именно стоит за убийством полковника КСИР, пока не последовало.

Улики и обстоятельства ликвидации полковника указывают, что его убийство средь бела дня в самом центре иранской столицы – дело рук израильских спецслужб. Израиль, как обычно, не комментирует версии о своей причастности, но усиливает охрану посольств и других объектов еврейского государства за рубежом. На данный момент нет ни доказательств о причастии Израиля к убийству Ходаи, ни официальных обвинений со стороны руководства Ирана. Тем не менее, израильская служба внутренней безопасности (ШАБАК) обеспокоена возможностью иранской агрессии и сообщила в понедельник о повышенном уровне тревоги в израильских посольствах и представительствах по всему миру. Президент Ирана Ибрагим Раиси почтил память убитого полковника и поклялся, что Иран «со всей решительностью расправится с виновниками».

По данным израильского телеканала Channel 13, одним из оперативников, которого курировал полковник Ходаи, был Мансур Расули. Сообщается, что Расули был захвачен агентами Моссада, проникшими в его тегеранскую квартиру, и признался им, что Ходаи отправляет его для совершения серии убийств в Турции, Германии и Франции. Напомним, что, в ходе операции Моссада, Мансур Расули был вывезен несколько недель назад из Ирана и передан властям Турции. На выложенном в одном из британских изданий видео Мансур Расули утверждает, что является сотрудником подразделения «Отряд 840» сил «Аль-Кудс», который планирует и осуществляет операции КСИР за границей. Расули признался, что получил 150 тысяч долларов на подготовку убийств сотрудника израильского консульства в Стамбуле, американского генерала, проходящего службу на одной из военных баз в Германии, и французского журналиста еврейского происхождения. После успешного завершения операции агенту было обещано вознаграждение в размере одного миллиона долларов.