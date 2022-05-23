Генпрокурор Украины: осужденного к пожизненному заключению российского военного могут обменять

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова допустила, что осужденного за нарушение обычаев войны российского военного Вадима Шишимарина впоследствии могут обменять, но подчеркивает, что Украина будет четко соблюдать законодательство.

«У нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Можно обменять человека после приговоров судов. Да, технически это возможно. Но я не хочу входить в процессы обмена, потому что это уже политика и дипломатия, хочу остаться в своей компетенции прокурора и говорить об объективных вещах уголовной юстиции», - цитирует ее Украинская правда.

Напомним, что накануне Соломенский райсуд Киева приговорил российского военного Вадима Шишимарина, обвиняемого в убийстве гражданского жителя Сумщины, к пожизненному заключению.