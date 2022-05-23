Орбан ввел чрезвычайное положение в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о введении чрезвычайного положения в стране из-за войны в Украине, передает «Ъ».

По словам Орбана, война в Украине «ставит под угрозу физическую безопасность, а также энергоснабжение и финансовую безопасность экономики» Венгрии и ее жителей.

«Мы видим, что война и санкции в Брюсселе привели к огромным экономическим потрясениям и резкому росту цен. Мир стоит на пороге экономического кризиса. Венгрия должна оставаться в стороне от этой войны и защищать финансовую безопасность своих семей», - заявил премьер-министр.