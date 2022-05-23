Ильхам Алиев назначил еще двух замминистра цифрового развития и транспорта
Ильхам Алиев назначил еще двух заместителей министра цифрового развития и транспорта Азербайджана, передает АзерТАдж.
Согласно распоряжению главы государства Самир Мамедов и Фарид Ахмедов назначены заместителями министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.
Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Напомним, что ранее Ильхам Алиев подписал указ о назначении замминистра цифрового развития и транспорта Джавида Гурбанова, который был освобожден от должности главы «Азербайджанских железных дорог».