Саудовская Аравия назвала условия для нормализации отношений с Израилем

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в своем выступлении на форуме в Давосе коснулся темы возможной нормализации отношений с Израилем.

Фейсал бен Фархан заявил, что отношения Саудовской Аравии к Израилю не изменится до тех пор, пока не будет найдено решение палестино-израильского конфликта.

Он отметил, что нормализация отношений с Израилем является конечной целью, но она будет достигнута только после того, как будет найдено решение для палестинского народа.

Глава МИД также заявил, что в последние недели мир был свидетелем того, что палестинская проблема не решена, и продолжает оставаться дестабилизирующим фактором в регионе.