Экс-госсекретарь США: война в Украине может выйти из-под контроля

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что война в Украине должна завершиться в течение нескольких месяцев, иначе она «выйдет из-под контроля», передает Росбалт.

По его мнению, продолжение спецоперации после этого превратит ее в «войну против России» вместо борьбы за свободу Украины.

Киссинджер призвал европейские страны помнить, что «Россия 400 лет была неотъемлемой частью Европы», и Западу не следует «вынуждать» Москву заключать союз с Пекином.

Также Киссинджер назвал нейтральный статус Украины в качестве «моста между РФ и Европой» главной целью и «идеальным результатом» разрешения конфликта.