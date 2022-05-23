Шарль Мишель написал о встрече Мустафаева и Григоряна

Президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель прокомментировал первую встречу комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы.

«Я приветствую первое заседание комиссии для обсуждения делимитации межгосударственной границы между Азербайджаном и Арменией и наилучшего обеспечения стабильности ситуации на границе», - написал Шарль Мишель в своем Twitter.

Он подчеркнул, что это заметный прогресс после трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе.

Напомним, что сегодня на азербайджано-армянской границе прошла первая встреча заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна в формате комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.