Арест Саакашвили может стать препятствием для вступления Грузии в Евросоюз
Телеканал Formula TV сообщил, что заполучил документ, переданный премьер-министру Ираклию Гарибашвили в Брюсселе, в котором упомянуты 6 пунктов, которые по мнению Евросоюза могут стать серьезным препятствием на пути евроинтеграции Грузии.
- Выход из соглашения Шарля Мишеля, решение, которое правящая команда приняла в конце июля 2021-го. Власти заявили, что документ, разработанный для снижения острой политической поляризации в стране, теряет смысл, т.к. к нему не присоединилась крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение». Примечательно, что после аннулирования соглашения ЕНД подписались под документом, однако, правительство «Грузинской мечты» осталось при своем мнении.
- Нарушения во время первого и второго тура выборов в органы местного самоуправления. Осенью 2021-го в Грузии прошли выборы, которые были признаны международными наблюдателями «в целом хорошо организованными». «Но обстановка была омрачена широко распространенными и последовательными обвинениями в запугивании, покупке голосов, давлении на кандидатов и избирателей, повсеместном использовании гражданских наблюдателей в качестве представителей партий и неравных условиях игры, в том числе в предвыборный период», - гласило заключение ОБСЕ/БДИПЧ.
- Погрешности, выявленные при назначении судей и возможные в этой связи нарушения. Западные партнеры не раз критиковали правительство «Грузинской мечты» за непрозрачность в процессе назначения судей Верховного суда и в целом за некачественную судебную реформу, к которой среди прочего призывал документ Шарля Мишеля.
- Возможное нарушение прав Михаила Саакашвили, как заключенного. Осенью 2021-го МВД Грузии задержало третьего президента страны Михаила Саакашвили, который сразу же объявил голодовку. После ухудшения состояния здоровья, экс-президента перевели в медучреждение при глданской тюрьме, по словам Саакашвили, без его на то согласия. В сеть также попали кадры этого процесса, потрясшие общественность. Правозащитники заговорили о бесчеловечном отношении. Служба государственного инспектора приступила к расследованию, но была спешно упразднена по решению властей до вынесения заключения и задолго до истечения мандата.
- Политически мотивированное преследование генерального директора Mtavari Arkhi Ники Гварамия, которого 16 мая приговорили к 3,5 годам тюрьмы. Суд признал Гварамия виновным в хищении имущества, принадлежащего «Рустави 2», которым он в свое время руководил. Кроме того, Гварамия признали виновным в коммерческом подкупе, изготовлении и использовании поддельного официального документа, а также в легализации незаконных доходов.
- События 5 июля и недостаточное реагирование на них. 5 июля 2021-го года в Тбилиси должен был состояться марш в поддержку ЛГБТ-сообщества. Шествие было отменено из-за контракции, которую устроили ультраправые группировки. В результате пострадали более 50-ти сотрудников средств массовой информации. Спустя несколько дней с этих событий скончался один из пострадавших – оператор TV Pirveli Лексо Лашкарава. Примечательно, что правоохранительные органы до сих пор не установили организаторов насилия 5 июля и пока никому не предъявили обвинения.