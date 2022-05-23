Арест Саакашвили может стать препятствием для вступления Грузии в Евросоюз

Телеканал Formula TV сообщил, что заполучил документ, переданный премьер-министру Ираклию Гарибашвили в Брюсселе, в котором упомянуты 6 пунктов, которые по мнению Евросоюза могут стать серьезным препятствием на пути евроинтеграции Грузии.

- Выход из соглашения Шарля Мишеля, решение, которое правящая команда приняла в конце июля 2021-го. Власти заявили, что документ, разработанный для снижения острой политической поляризации в стране, теряет смысл, т.к. к нему не присоединилась крупнейшая оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение». Примечательно, что после аннулирования соглашения ЕНД подписались под документом, однако, правительство «Грузинской мечты» осталось при своем мнении.

- Нарушения во время первого и второго тура выборов в органы местного самоуправления. Осенью 2021-го в Грузии прошли выборы, которые были признаны международными наблюдателями «в целом хорошо организованными». «Но обстановка была омрачена широко распространенными и последовательными обвинениями в запугивании, покупке голосов, давлении на кандидатов и избирателей, повсеместном использовании гражданских наблюдателей в качестве представителей партий и неравных условиях игры, в том числе в предвыборный период», - гласило заключение ОБСЕ/БДИПЧ.