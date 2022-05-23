Россия наступает на Краматорск, Лиман и Славянск

«На Донецком направлении по состоянию на 18:00 24 мая российская армия пытается прорвать оборону Вооруженных сил Украины и выйти на административные границы Луганской области». Об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.

Отмечается, что на Донецком направлении ВС России продолжают ведение активных наступательных действий, пытаются прорвать оборону ВСУ и выйти на административные границы Луганской области.

«На Донецком направлении Россия нанесла авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Краматорск, Лиман и Славянск. На Лиманском направлении противник активизировал ведение боевых действий. При поддержке артиллерии и авиации ведет наступление в направлении населенного пункта Лиман», - говорится в сообщении.