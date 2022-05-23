Додона поместили в СИЗО

Задержанного экс-президента Молдавии Игоря Додона поместили в следственный изолятор Национального центра по борьбе с коррупцией, передает «Интерфакс».

Сообщается, что его вывели из дома во вторник вечером, после завершения обыска в доме, который продолжался в течение всего дня. Оперативники вынесли из дома вещественные доказательства, в том числе документы и электронные носители.

Додон вышел в сопровождении нескольких сотрудников Национального центра по борьбе с коррупцией. Они не разрешили экс-президенту общаться с многочисленными журналистами, которые целый день ждали у дома, и посадили его в микроавтобус.

Напомним, что ранее во вторник и.о. главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова сообщила, что Додон и один из его ближайших родственников Петр Мериняну задержаны на 72 часа.