ИГИЛ готовил покушение на Джорджа Буша

В США сторонник террористической группировки «Исламское государство» планировал убить экс-президента страны Джорджа Буша-младшего, пишет Forbes со ссылкой на документы Федерального бюро расследований.

Как пишет издание, подозреваемый находился в Соединенных Штатах с 2020 года. В ноябре 2021 года он отправился в Даллас, чтобы снять на видео дом Буша-младшего. Он также заручился поддержкой группы заговорщиков, которых планировал переправить в США через границу с Мексикой.

Отмечается, что подозреваемый считал Буша-младшего виновным в убийстве множества иракцев и расколе страны после военного вторжения США в Ирак в 2003 году.

Согласно ордеру ФБР, план был раскрыт благодаря работе двух информаторов, а также слежке за учетной записью подозреваемого в WhatsApp.