Россия объявила об открытии гуманитарного коридора для судов из Мариуполя
Минобороны России заявило об открытии в среду, 25 мая, гуманитарного коридора для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполя в направлении Черного моря.
«Для безопасного выхода иностранных судов из порта Мариуполь с 08:00 25 мая организуется гуманитарный коридор протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря», - сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
По его словам, в результате проведенного комплекса мероприятий силами Военно-морского флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь.
«В шести портах – Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный – остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств», - сказал он.
Мизинцев сообщил, что Вооруженные силы России на черноморском побережье ежедневно с 08:00 до 19:00 по Москве открывают гуманитарный коридор протяженностью 80 миль и шириной 3 мили.