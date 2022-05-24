Боррель призвал Евросоюз изучить «язык силы»

«Евросоюз должен изучить «язык силы», включая способность реагировать на внешние угрозы, и искать партнеров не только среди единомышленников». Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, Европа должна научиться использовать язык силы, так как это способность реагировать на угрозы, отвечать, преследуя свои интересы.

«Это не просто «мягкая сила» правовой системы, но использование тяжелой силы, не обязательно военной, но тяжелой», - цитирует его РИА Новости.

Боррель также призвал европейские страны проявлять инициативу и строить коалиции, искать партнеров не только среди стран-единомышленников.