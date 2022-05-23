Франция приветствует встречу Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Брюсселе

«Франция приветствует итоги состоявшейся 22 мая в Брюсселе встречи между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном». Об этом говорится в сообщении МИД Франции.

В заявлении говорится, что встреча, проведенная по инициативе президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, привела к достижению соглашения о проведении заседания двусторонней пограничной комиссии.

Также отмечается, что Франция поддерживает диалог между Арменией и Азербайджаном под эгидой Европейского Союза и готова внести вклад в этот процесс.