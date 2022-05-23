Госдеп ответил Генри Киссинджеру

«Американская администрация считает, что Киев сам должен наметить свои задачи применительно к завершению войны в Украине». Об этом на брифинге для журналистов заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя призыв экс-госсекретаря Генри Киссинджера к обеспечению нейтрального статуса Украины и уступок со стороны Киева.

«Наша задача - поддерживать украинских партнеров, добиваться того, чтобы их позиция за столом переговоров была максимально прочной», - цитирует Прайса ТАСС.

При этом он напомнил, что в США был принят на днях закон об ассигновании более 40 млрд долларов на продолжение оказания помощи Украине.

«Поэтому Вашингтон теперь может расширить военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву. США также продолжат ужесточать режим санкций против России в случае продолжения войны», - сказал он.

Напомним, что ранее Киссинджер выразил мнение, что закрепление за Украиной нейтрального статуса и ее превращение в своеобразный мост между Россией и Европой является главной целью в сложившейся ситуации. Кроме того, он высказался за то, чтобы Украина пошла на территориальные уступки России.