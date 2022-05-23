Зеленский назвал главную ошибку России

«Российское вторжение в Украину началось именно с Крыма. И его можно считать первой судьбоносной ошибкой России по отношению к Украине». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видеообращения.

По его словам, это был далеко не первый пункт в перечне ошибок российского государства по отношению к Украине, но «первый судьбоносный для самой России».

«Все вместе они приведут к ее историческому ослаблению. И, конечно, им придется уйти и из Крыма тоже. Как и из Херсона, Мелитополя, Энергодара, Мариуполя и всех других городов и общин, где они пока изображают хозяев. Хозяевами они там точно не будут», - заявил глава украинского государства.