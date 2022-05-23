В Украине отреагировали на введение режима ЧС в Венгрии

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал введение Венгрией чрезвычайного положения «из-за войны в Украине» PR-позицией правительства Орбана, передает РБК-Украина.

У Зеленского считают, что венгерское правительство намеренно пытается сместить акценты с войны на ее последствия для мира.

«Это пиар-позиция правительства Венгрии. Такие позиции постоянно. Они же общаются, наверное, у них есть лобби российское, есть определенный контакт с Российской Федерацией. Они сейчас начинают отрабатывать программу максимального количества информационных поводов, которые были бы не на руку Украине или европейского проукраинского единства», – объяснил Подоляк.