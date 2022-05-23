«Седьмой пакет санкций против России скоро будет введен». Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, в рамках ограничительных мер предполагается блокировка всех российских банков, включая «Сбербанк» и «Газпромбанк».

«Не имеет значения позиция отдельных государств. Потому что есть концептуальная проукраинская позиция в Европе. Россия доказала своим способом ведения войны, что нарушает любые правила, принятые в гуманном мире, к которому относится Европа... Весь цивилизованный мир поддерживает Украину», - цитирует его УНИАН.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Париж настаивает на принятии очередного пакета санкции против России.