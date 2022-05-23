Евросоюз готовит седьмой пакет санкций против России ожидается блокировка всех банков
«Седьмой пакет санкций против России скоро будет введен». Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, в рамках ограничительных мер предполагается блокировка всех российских банков, включая «Сбербанк» и «Газпромбанк».
«Не имеет значения позиция отдельных государств. Потому что есть концептуальная проукраинская позиция в Европе. Россия доказала своим способом ведения войны, что нарушает любые правила, принятые в гуманном мире, к которому относится Европа... Весь цивилизованный мир поддерживает Украину», - цитирует его УНИАН.
Напомним, что ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Париж настаивает на принятии очередного пакета санкции против России.