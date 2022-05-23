Делегации Швеции и Финляндии проведут переговоры в Анкаре
В среду, 25 мая, в Анкаре пройдут переговоры между делегациями Турции, Швеции и Финляндии, передает «Анадолу».
Стороны обсудят заявки Стокгольма и Хельсинки на вступление в НАТО. Турецкую делегацию возглавляют пресс-секретарь президента Ибрагим Калын и замглавы МИД Седат Онал.
Делегации Швеции и Финляндии примут участие в переговорах под руководством госсекретаря канцелярии премьер-министра Швеции Оскара Стенстрёма и замминистра юстиции Финляндии Юкка Саловаара.