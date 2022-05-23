Додон хочет объясниться

Задержанный экс-президент Молдовы Игорь Додон через адвокатов передал сообщение, заявив, что может дать объяснения по каждому элементу уголовного дела, которые снимут все подозрения в его адрес, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее глава пресс-службы Генпрокуратуры Марианна Керпек сообщила, что в доме Додона сотрудники Антикорруцпионной прокуратуры и Службы информации и безопасности провели обыски, в результате которых он был задержан на 72 часа. Его подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины.