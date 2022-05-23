Мишель и Зеленский обсудили санкции и вступление Украины в Евросоюз
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого обсудил восстановление страны и вступление в ЕС, передает РБК-Украина.
Глава украинского государства отметил, что беседа состоялась в преддверии специального заседания Евросовета, которое пройдет 30-31 мая.
«Скоординировали шаги по усилению санкций, продовольственной безопасности, восстановлению Украины и движению к членству в ЕС», - добавил Зеленский.