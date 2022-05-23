В Украине заявили, что Россия наступает в Луганской области по всем направлениям
«Сейчас для Луганской области - самое тяжелое время за восемь лет войны, россияне наступают в Луганской области по всем направлениям одновременно, стянули огромное количество бойцов и техники». Об этом заявил председатель военной областной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, ситуация в области становится только хуже.
«То, что делают россияне, - это трудно описать словами. Они убивают наши города. Северодонецк - едва живой. Областной центр забросали авиабомбами. Россияне наступают в Луганской области по всем направлениям одновременно. Атакуют Северодонецкое направление, в Горской громаде со стороны Золотого и Екатериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи и Белогоровке», - цитирует его Цензор.нет.
Он также сообщил, что трасса Лисичанск-Бахмут полностью простреливается.
«Ситуация - на грани критической. Россия стянула в нашу область безумное количество бойцов и техники. На захваченных территориях они держат наготове вертолеты и тяжелое вооружение. Свободная Луганщина сейчас - как Мариуполь. Мы - форпост, который сдерживает нашествие и точно сдержит», - заявил Гайдай.