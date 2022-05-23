В Украине заявили, что Россия наступает в Луганской области по всем направлениям

«Сейчас для Луганской области - самое тяжелое время за восемь лет войны, россияне наступают в Луганской области по всем направлениям одновременно, стянули огромное количество бойцов и техники». Об этом заявил председатель военной областной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, ситуация в области становится только хуже.

«То, что делают россияне, - это трудно описать словами. Они убивают наши города. Северодонецк - едва живой. Областной центр забросали авиабомбами. Россияне наступают в Луганской области по всем направлениям одновременно. Атакуют Северодонецкое направление, в Горской громаде со стороны Золотого и Екатериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи и Белогоровке», - цитирует его Цензор.нет.