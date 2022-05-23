В Париже единогласно проголосовали за Фарида Гаибова

Основной задачей собрания было избрание главы и членов бюро Комитета. Среди 18 членов CIGEPS Азербайджан, Франция, Венесуэла, Шри-Ланка, Мадагаскар и Катар были избраны членами бюро Комитета. Далее состоялись выборы руководителя. Им единогласно был избран министр молодежи и спорта Азербайджана, президент Европейской гимнастики Фарид Гаибов, который будет возглавлять Комитет в течение двух лет.

На заседании выступил постоянный представитель Азербайджана в ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев, от имени правительства нашей страны поблагодаривший членов Комитета за поддержку. Он заявил, что в ходе председательства Азербайджана планируется тесное сотрудничество со всеми членами Комитета во имя более эффективной работы.

Стоит сказать, что Межправительственный комитет физкультуры и спорта является единственным в ЮНЕСКО, занимающимся политикой и программами в области физкультуры и спорта. CIGEPS был создан в 1978 году для продвижения роли и значения спорта и его значимости для государственной политики. Комитет состоит из экспертов в области физического воспитания и спорта из 18 государств-членов ЮНЕСКО, каждое из которых избирается на четырехлетний срок. Есть также постоянные консультативные члены. В их число входят такие организации, как Международный олимпийский комитет, Совет Европы, Содружество наций и другие. Имеются и назначенные консультативные члены, среди которых ФИФА и ряд других международных спортивных федераций. Члены с консультативным статусом оказывают техническую поддержку и консультируют Комитет.