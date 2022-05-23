Байден не исключил иранские элитные войска из списка террористических организаций

Президент США Джо Байден принял решение не исключать Корпус стражей исламской революции (КСИР) из американского списка террористических организаций, передает Politico.

Ранее в СМИ сообщали о планах Белого дома исключить КСИР из списка террористических организаций. Американский президент сообщил о своем решении премьер-министру Израиля Нафтали Беннету во время телефонного разговора еще 24 апреля.

«Позиция США заключалась в том, что, пока Иран не согласится предпринять определенные шаги для смягчения связанных с вопросами безопасности опасений, выходящих за рамки Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, Вашингтон не исключит КСИР из списка террористов, этот вопрос сам по себе выходит за рамки сделки», - заявил изданию неназванный американский чиновник.