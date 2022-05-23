Россия ударила крылатыми ракетами по Запорожью и Кривому Рогу: есть жертвы

Ранним утром 25 мая в Запорожье раздалось несколько взрывов. По данным Запорожской областной военной администрации, российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью, одну из них сбила украинская ПВО.

Согласно сообщению администрации, в результате ракетных ударов погиб один человек, еще трое ранены. Также повреждены более 60 домов в частном секторе.

Также сегодня утром российские войска нанесли три ракетных удара по Кривому Рогу. Крылатые ракеты попали в промышленное предприятие, которое получило серьезные разрушения. Информация о пострадавших уточняется, говорится в Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентины Резниченко.