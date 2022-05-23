Мамед Эфендиев, отдел экономики 09:49

Лозунг «Ударим нефтью по России», выдвинутый Западом в связи с войной в Украине, оказался на деле не столь эффективным. Доходы Москвы от нефтяного экспорта, конечно, заметно сократились, однако оставить Россию без валюты коллективному Западу тоже не удалось. Вначале Евросоюз пытался наложить эмбарго на импорт российской нефти, но, когда дошло до реализации плана, выяснилось, что Венгрия, расположенная вдали от морских портов, не может отказаться от трубопроводной нефти. Будапешт предложил ввести эмбарго на поставки российской нефти морем, объем которых намного превышает импорт по трубопроводам. При этом Венгрия заявила, что во имя солидарности с Евросоюзом готова принять любое решение Брюсселя, правда, в обмен на 15-18 миллиардов евро, которые потребуются для полной модернизации ее энергетической инфраструктуры.

А вот Греция – морская держава, имеющая, к тому же, крупнейший в мире флот современных танкеров, сразу выступила против введения эмбарго на морские поставки российской нефти из-за колоссальных финансовых потерь, которые последуют за простоями греческих танкеров. В итоге ЕС так и не смог достичь согласия по шестому пакету антироссийских санкций, включающему проект отложенного нефтяного эмбарго. Вслед за этим главы экономических ведомств и центробанков государств G7 тоже не смогли прийти к общему мнению о характере потенциальных ограничений на импорт российской нефти. Министры обсудили создание картеля покупателей для контроля цены на российскую нефть. В частности, США выдвинули предложение ввести пошлины на импорт российской нефти, чтобы ограничить доходы Москвы, путем введения фиксированных цен на «черное золото», но при этом сохранить объем поставок российских энергоносителей. Но и у «большой семерки» вышла осечка, что, собственно, и ожидалось. Предлагались меры не только по установлению ценового потолка на российскую нефть, но и по введению вторичных санкций и других карательных мер против нарушителей ограничений, введенных США. А этот шаг мог привести Штаты к политическому конфликту с Китаем, Индией, Турцией и другими странами, закупающими российскую нефть в больших объемах и по низким ценам. Словом, тот факт, что конкретное решение по вторичным санкциям так и не было принято, вовсе не случаен. Вашингтону теперь предстоит выработать новый единый курс действий. В настоящее время в Белом доме обсуждают возможности обязать иностранные компании закупать под угрозой американских санкций российскую нефть по ценам ниже рыночных, чтобы сократить прибыль России и в то же время избежать роста мировых цен на энергоносители. Скорее всего, задача эта изначально нерешаема, поскольку США преследуют две взаимоисключаемые цели – сократить прибыль России от экспорта нефти, чтобы принудить ее отказаться от продолжения войны в Украине, и при этом избежать роста мировых цен на энергоносители.