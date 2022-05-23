Россию не удалось задушить… горячая тема
Лозунг «Ударим нефтью по России», выдвинутый Западом в связи с войной в Украине, оказался на деле не столь эффективным. Доходы Москвы от нефтяного экспорта, конечно, заметно сократились, однако оставить Россию без валюты коллективному Западу тоже не удалось.
Вначале Евросоюз пытался наложить эмбарго на импорт российской нефти, но, когда дошло до реализации плана, выяснилось, что Венгрия, расположенная вдали от морских портов, не может отказаться от трубопроводной нефти. Будапешт предложил ввести эмбарго на поставки российской нефти морем, объем которых намного превышает импорт по трубопроводам. При этом Венгрия заявила, что во имя солидарности с Евросоюзом готова принять любое решение Брюсселя, правда, в обмен на 15-18 миллиардов евро, которые потребуются для полной модернизации ее энергетической инфраструктуры.
А вот Греция – морская держава, имеющая, к тому же, крупнейший в мире флот современных танкеров, сразу выступила против введения эмбарго на морские поставки российской нефти из-за колоссальных финансовых потерь, которые последуют за простоями греческих танкеров.
В итоге ЕС так и не смог достичь согласия по шестому пакету антироссийских санкций, включающему проект отложенного нефтяного эмбарго.
Вслед за этим главы экономических ведомств и центробанков государств G7 тоже не смогли прийти к общему мнению о характере потенциальных ограничений на импорт российской нефти. Министры обсудили создание картеля покупателей для контроля цены на российскую нефть.
В частности, США выдвинули предложение ввести пошлины на импорт российской нефти, чтобы ограничить доходы Москвы, путем введения фиксированных цен на «черное золото», но при этом сохранить объем поставок российских энергоносителей.
Но и у «большой семерки» вышла осечка, что, собственно, и ожидалось. Предлагались меры не только по установлению ценового потолка на российскую нефть, но и по введению вторичных санкций и других карательных мер против нарушителей ограничений, введенных США. А этот шаг мог привести Штаты к политическому конфликту с Китаем, Индией, Турцией и другими странами, закупающими российскую нефть в больших объемах и по низким ценам. Словом, тот факт, что конкретное решение по вторичным санкциям так и не было принято, вовсе не случаен.
Вашингтону теперь предстоит выработать новый единый курс действий. В настоящее время в Белом доме обсуждают возможности обязать иностранные компании закупать под угрозой американских санкций российскую нефть по ценам ниже рыночных, чтобы сократить прибыль России и в то же время избежать роста мировых цен на энергоносители.
Скорее всего, задача эта изначально нерешаема, поскольку США преследуют две взаимоисключаемые цели – сократить прибыль России от экспорта нефти, чтобы принудить ее отказаться от продолжения войны в Украине, и при этом избежать роста мировых цен на энергоносители.
В США еще до начала войны в Украине предпринимались попытки оказания давления на власти Саудовской Аравии и ОАЭ для увеличения добычи нефти и, соответственно, для снижения цен на нее. Но резкое похолодание в политических отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом и, возможно, финансовые интересы нефтепроизводителей обернулись для Белого дома очередным разочарованием.
После начала вторжения российских войск в Украину Запад развернул массированную кампанию за ограничение поставок нефти из страны-агрессора. В тот период усилия Запада оказались весьма эффективными – Москве пришлось сокращать добычу нефти, консервировать старые, малоэффективные скважины, искать новых покупателей и диверсифицировать маршруты поставок. Эта ситуация наблюдается и сегодня, требуя от Кремля все новых и новых расходов.
Но одновременно нефтяной прессинг, введенный против России, привел к взлету цен на нефть до непредсказуемых высот. И если по объемам добычи России был действительно нанесен серьезный удар, то доходы от экспорта при завышенных ценах во многом компенсировали Москве потери, понесенные в результате санкций. Даже с учетом того, что Россия продает сегодня свою нефть по ценам, которые значительно ниже мировых.
Словом, результат нефтяной политики Запада произвел вовсе не тот эффект, на который рассчитывали в Вашингтоне и Брюсселе. Противоречие, при котором, с одной стороны, надо уговаривать арабские страны повысить добычу нефти, а с другой добиваться, чтобы Россия её сокращала, становится все более очевидным.
Не говоря уже об абсурдности самой идеи ввести полное эмбарго на российскую нефть, которое может вызвать на рынке совершенно непредсказуемые последствия.
Словом, поторопились на Западе с российской нефтью – ринулись в «штыковую», не подготовив тылы и не обеспечив надежные источники для компенсации недобытых объемов нефти.
А пока прогнозы Международного энергетического агентства для Запада звучат неутешительно – прогноз роста спроса на нефть во второй половине 2022 года понижен еще на 100.000 баррелей в сутки, а ОПЕК+ с наращиванием добычи спешить явно не собирается.
Увы, не быть низким ценам на нефть!